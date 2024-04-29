В самом центре Днепра заметили автопробег «уклонистов»

На днях в самом центре Днепра, возле заведения «МахноПаб», горожане заметили автопробег «уклонистов».
Видео опубликовали в соцсети.
На кадрах можно увидеть несколько автомобилей с надписями «Уклонист», «Друг уклониста».
В чем смысл такой шутки и кто был за рулем автомобилей — неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, что цирк в Днепре признали «критически важным» предприятием, а работникам хотят дать «бронь» от мобилизации.
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