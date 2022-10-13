Домой из российского плена вернулись 20 украинских защитников

20 украинских военных вернулись из российского плена. Это 14 воинов ВСУ, четверо бойцов территориальной обороны, нацгвардеец и военнослужащий ВМС.
Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак.
Он сообщил, что в случае защитники проходят медицинский осмотр, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети.
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