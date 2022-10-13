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Домой из российского плена вернулись 20 украинских защитников

Сегодня 16:37
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Еще 20 защитников вернулись домой.

Новости Днепра про Домой из российского плена вернулись 20 украинских защитников

20 украинских военных вернулись из российского плена. Это 14 воинов ВСУ, четверо бойцов территориальной обороны, нацгвардеец и военнослужащий ВМС.

Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак.

Он сообщил, что в случае защитники проходят медицинский осмотр, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети.

Новости Днепра про Домой из российского плена вернулись 20 украинских защитников

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