Помогите: в Днепре разыскивают 41-летнего мужчину

12 октября мужчина ушел на работу и пропал. Последний раз его видели вчера в 7:05.
Об этом сообщает «Информатор».
Приметы: рост примерно 180 см, среднего телосложения.
Был одет: серый свитер, куртка-пиджак, черные брюки, черные кроссовки. У него была сумка.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номеру (097) 188-34-82 или на линию «102».
Любая информация может быть полезной.
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