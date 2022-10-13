Помогите: в Днепре разыскивают 41-летнего мужчину

В Днепре разыскивают 41-летнего Бориса Михайлова.

12 октября мужчина ушел на работу и пропал. Последний раз его видели вчера в 7:05.

Об этом сообщает «Информатор».

Приметы: рост примерно 180 см, среднего телосложения.

Был одет: серый свитер, куртка-пиджак, черные брюки, черные кроссовки. У него была сумка.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номеру (097) 188-34-82 или на линию «102».

Любая информация может быть полезной.

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