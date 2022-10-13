Замаскировался под голубя: в Днепре потерялся попугай

В Днепре возле автомойки «Форсаж», которая расположена в начале подъема на Космическую, заметили попугая.
Об этом пишет в Facebook днепрянин Сергей Соколов.
По его словам, птица прибилась к голубям, в руки не дается.
Поэтому, если вы потеряли попугая, срочно езжайте и забирайте свою птицу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 41-летнего мужчину.
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