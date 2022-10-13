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Замаскировался под голубя: в Днепре потерялся попугай

Сегодня 15:09
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Кто потерял?

Новости Днепра про Замаскировался под голубя: в Днепре потерялся попугай

В Днепре возле автомойки «Форсаж», которая расположена в начале подъема на Космическую, заметили попугая.

Об этом пишет в Facebook днепрянин Сергей Соколов.

По его словам, птица прибилась к голубям, в руки не дается.

Поэтому, если вы потеряли попугая, срочно езжайте и забирайте свою птицу.

Новости Днепра про Замаскировался под голубя: в Днепре потерялся попугай

Новости Днепра про Замаскировался под голубя: в Днепре потерялся попугай

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 41-летнего мужчину.

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Новости Днепра про Замаскировался под голубя: в Днепре потерялся попугайУкраїнська Новости Днепра про Замаскировался под голубя: в Днепре потерялся попугайРусский

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