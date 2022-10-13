Замаскировался под голубя: в Днепре потерялся попугай

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 41-летнего мужчину .

Поэтому, если вы потеряли попугая, срочно езжайте и забирайте свою птицу.

По его словам, птица прибилась к голубям, в руки не дается.

Об этом пишет в Facebook днепрянин Сергей Соколов.

В Днепре возле автомойки «Форсаж», которая расположена в начале подъема на Космическую, заметили попугая.

Сегодня, 13 октября, в 01:35 на линию "101" поступило сообщение…

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