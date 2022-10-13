В семейном общежитии Днепра мужчина развращал 5-летнюю девочку

Маленькую девочку он повел с собой в туалет.

Как рассказали в Днепропетровской областной прокуратуре, 11 октября житель Днепра, проживающий в одном из семейных общежитий города, увидел 5-летнюю девочку, вышедшую из комнаты в коридор. Он взял ребенка за руку и повел в туалет. Там он совершал с ней развратные действия.

На горячем мужчину поймала взволнованная мама девочки. Она вызвала на место инцидента полицейских.

Они задержали извращенца и доставили в участок. В настоящее время областная прокуратура объявила мужчине о подозрении по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Решается вопрос о взятии задержанного под арест.

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