Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Додому з російського полону повернулося 20 українських захисників

Сьогодні 16:37
просмотров

Ще 20 захисників повернулися додому.

Новости Днепра про Додому з російського полону повернулося 20 українських захисників

20 український військових повернулися з російського полону. Це 14 воїнів ЗСУ, четверо бійців територіальної оборони, нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.

Про це розповів голова ОП Андрій Єрмак.

Він повідомив, що разі захисники проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Часто це дружини і батьки, а багатьох очікують діти. 

Новости Днепра про Додому з російського полону повернулося 20 українських захисників

 

Читайте також:

Новости Днепра про Додому з російського полону повернулося 20 українських захисниківУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Внаслідок чергового обміну звільнено 32 захисники України
    Новини Дніпра
    11.10.2022 18:45
    Внаслідок чергового обміну звільнено 32 захисники України

    Сьогодні, 11 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими. В результаті…

    Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука, – СБУ
    Новини Дніпра
    22.09.2022 08:30
    Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука, – СБУ

    У рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто…

    “Херсон – це Україна”: керівник ОП Єрмак опублікував загадковий пост
    новини України
    17.09.2022 22:47
    “Херсон – це Україна”: керівник ОП Єрмак опублікував загадковий пост

    Сьогодні Херсон відзначає 244 роки із дня заснування.

    24 серпня окупанти планують провести «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі», – ГУР
    новини України
    19.08.2022 13:29
    24 серпня окупанти планують провести «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі», – ГУР

    На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому…

    Наверх