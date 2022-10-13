Додому з російського полону повернулося 20 українських захисників

Ще 20 захисників повернулися додому.

20 український військових повернулися з російського полону. Це 14 воїнів ЗСУ, четверо бійців територіальної оборони, нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.

Про це розповів голова ОП Андрій Єрмак.

Він повідомив, що разі захисники проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Часто це дружини і батьки, а багатьох очікують діти.

Читайте також:

Українська

Автор: