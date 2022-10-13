Додому з російського полону повернулося 20 українських захисників

20 український військових повернулися з російського полону. Це 14 воїнів ЗСУ, четверо бійців територіальної оборони, нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.
Про це розповів голова ОП Андрій Єрмак.
Він повідомив, що разі захисники проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Часто це дружини і батьки, а багатьох очікують діти.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 11 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими. В результаті…
У рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто…
Сьогодні Херсон відзначає 244 роки із дня заснування.
На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому…