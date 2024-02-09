В Днепре под колесами авто погиб военный, которого неделю назад освободили после 2 лет плена

В Днепре в результате ДТП погиб военный, которого 31 января освободили после почти двух лет плена.

Громадське. 9 февраля соцсетями начала распространяться новость о гибели в ДТП украинского военного, которого обменяли из российского плена 31 января. Как оказалось авария, унесшая жизни мужчины произошла в Днепре, пишет

Дочь погибшего накануне распространила сообщение, где рассказала о своем отце Юрии Галкине. Ранее разговор военного с родными публиковал Координационный штаб по обращению с пленными. Тогда украинцы радовались за семью воина, вернувшегося домой после двух лет ада.

Но Юрий погиб в ДТП, когда переходил дорогу. Дочь Валерия даже не успела с ним увидеться, потому что папу забрали на реабилитацию.

Его убила ни война, ни пуля, не два года в плену… Он просто переходил дорогу и сбила машину. Это сюр. Я не верю, что это действительность. Извини за все. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь, – написала девушка.

Семья Юрия проживает в Покровске Донецкой области. 31 января военного освободили из плена во время одного из самых больших обменов. Все это время, до 9 февраля, мужчина находился на реабилитации в Днепре.

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