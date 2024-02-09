В Днепре под колесами авто погиб военный, которого неделю назад освободили после 2 лет плена

Его убила ни война, ни пуля, не два года в плену… Он просто переходил дорогу и сбила машину. Это сюр. Я не верю, что это действительность. Извини за все. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь, – написала девушка.
Семья Юрия проживает в Покровске Донецкой области. 31 января военного освободили из плена во время одного из самых больших обменов. Все это время, до 9 февраля, мужчина находился на реабилитации в Днепре.
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