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У Дніпрі під колесами авто загинув військовий, якого тиждень тому визволили після 2 років полону

Сьогодні 20:42
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У Дніпрі внаслідок ДТП загинув військовий, якого 31 січня звільнили після майже двох років полону.

Новости Днепра про У Дніпрі під колесами авто загинув військовий, якого тиждень тому визволили після 2 років полону

9 лютого соцмережами почала ширитися новина про загибель в ДТП українського військового, якого обміняли з російського полону 31 січня. Як виявилося аварія, яка забрала життя чоловіка сталася у Дніпрі, пише Громадське. 
 
Донька загиблого напередодні поширила допис, де розповіла про свого батька Юрія Галкіна. Раніше розмову військового з рідними публікував Координаційний штаб з питань поводження з полоненими. Тоді українці раділи за родину та воїна, який повернувся додому після двох років пекла. 
 
Але Юрій загинув в ДТП, коли переходив дорогу. Донька Валерія навіть не встигла з ним побачитися, бо тата забрали на реабілітацію.
 

Його вбила не війна, не куля, не два роки в полоні… Він просто переходив дорогу і його збила машина. Це сюр. Я не вірю, що це дійсність. Вибач за все. Я чекала твого дзвінка, як ти пообцяв, але вже не дочекаюся, — написала дівчина.

Новости Днепра про У Дніпрі під колесами авто загинув військовий, якого тиждень тому визволили після 2 років полону

Родина Юрія мешкає у Покровську на Донеччині. 31 січня військового визволили з полону під час одного із найбільших обмінів. Увесь цей час чоловік перебував на реабілітації у Дніпрі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі під колесами авто загинув військовий, якого тиждень тому визволили після 2 років полонуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі під колесами авто загинув військовий, якого тиждень тому визволили після 2 років полонуРусский

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