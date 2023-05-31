Днепряне три медали на молодежном чемпионате Украины по скалолазанию

С 25 по 28 мая в Киеве прошел молодежный чемпионат Украины по скалолазанию в видах программы: скорость и болдеринг. Участие в чемпионате приняли 130 спортсменов из 10 областей нашей страны.
Днепровские спортсмены завоевали три медали, а именно:
— «золото» завоевала Рафаэль Казбекова;
— «серебро» – Нина Вознюк;
– «серебро» – Алексей Сухацкий.
Поздравляем спортсменов с отличным результатом!
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