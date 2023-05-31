Дніпряни вибороли три медалі на молодіжному чемпіонаті України зі скелелазіння

З 25 по 28 травня в Києві пройшов молодіжний чемпіонат України зі скелелазіння у видах програми: швидкість і болдеринг. Участь у чемпіонаті взяли 130 спортсменів з 10 областей нашої країни.
Дніпровські спортсмени вибороли три медалі, а саме:
– «золото» виборола Рафаель Казбекова;
– «срібло» – Ніна Вознюк;
– «срібло» – Олексій Сухацький.
Вітаємо спортсменів з гарним результатом!
Читайте також:
Автор:
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Борис Філатов потрапив у список "найжахливіших" злочинців за версією рф.
Дніпро продовжує системно підтримувати бійців на фронті та забезпечувати їх…
Захопіть з собою парасольку!