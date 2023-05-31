Дніпряни вибороли три медалі на молодіжному чемпіонаті України зі скелелазіння

Про це повідомила пресслужба міськради Дніпра.

З 25 по 28 травня в Києві пройшов молодіжний чемпіонат України зі скелелазіння у видах програми: швидкість і болдеринг. Участь у чемпіонаті взяли 130 спортсменів з 10 областей нашої країни.

Дніпровські спортсмени вибороли три медалі, а саме:

– «золото» виборола Рафаель Казбекова;

– «срібло» – Ніна Вознюк;

– «срібло» – Олексій Сухацький.

Вітаємо спортсменів з гарним результатом!

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