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  • Дніпряни вибороли три медалі на молодіжному чемпіонаті України зі скелелазіння

Дніпряни вибороли три медалі на молодіжному чемпіонаті України зі скелелазіння

Сьогодні 08:00
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Про це повідомила пресслужба міськради Дніпра.

Новости Днепра про Дніпряни вибороли три медалі на молодіжному чемпіонаті України зі скелелазіння

З 25 по 28 травня в Києві пройшов молодіжний чемпіонат України зі скелелазіння у видах програми: швидкість і болдеринг. Участь у чемпіонаті взяли 130 спортсменів з 10 областей нашої країни.

Дніпровські спортсмени вибороли три медалі, а саме: 

– «золото» виборола Рафаель Казбекова;

– «срібло» – Ніна Вознюк;

– «срібло» – Олексій Сухацький.

Новости Днепра про Дніпряни вибороли три медалі на молодіжному чемпіонаті України зі скелелазіння

Вітаємо спортсменів з гарним результатом!

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Новости Днепра про Дніпряни вибороли три медалі на молодіжному чемпіонаті України зі скелелазінняУкраїнська Новости Днепра про Дніпряни вибороли три медалі на молодіжному чемпіонаті України зі скелелазінняРусский

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