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Погода на 25 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 25 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре может к вечеру смениться облачной.Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 25 июля: 

  • Пчелы громко жужжат и подлетают близко к людям — к жаркой и сухой погоде.
  • Если на верхушках деревьев уже пожелтели листья, то осень в этом году будет ранней.
  • В лесу появилось много грибов — скоро похолодает.
  • Если утром на траве нет росы, то скоро похолодает.
  • Чем больше росы на траве в поле, тем лучше зерно уродится в этом году.
  • Утром жарко и влажно, а к обеду становится прохладно — к грозе.

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