Погода на 25 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре может к вечеру смениться облачной.Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

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