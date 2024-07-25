Погода на 25 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре может к вечеру смениться облачной.Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 25 июля:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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