Погода на 21 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет находиться во власти облаков, но во второй половине полностью от них очистится. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 21 июля:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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