Погода на 21 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет находиться во власти облаков, но во второй половине полностью от них очистится. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 21 июля:

Ярко блестит белый месяц означает холодную погоду, но не дождь.

Луна, покрытая туманной пеленой и с большим диаметром, предвещает похолодание.

Если только береза начинает желтеть, осень наступит раньше, а зима придет вовремя.

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