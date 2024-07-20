Кто заменит СК Днепр-1 в УПЛ: клубы рассматривают несколько вариантов

Окончательное решение исполком УАФ примет 22 июля, но уже есть несколько вариантов.
Днепрян после снятия с соревнований могут заменить на ФК «Минай» или провести переходной турнир.
В турнире могут принять участие Минай, Металлист 1925, Левый берег и Эпицентр.
Ранее исполнительный директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман подтвердил слухи о закрытии проекта, но выразил надежду на то, что днепрянам разрешат покинуть профессиональный статус.
В прошлом чемпионате подопечные Максимова заняли 4 место и пробились в еврокубки.
Заменить команду в Лиге Конференций уже не успеют, потому Украина потеряла одного участника еще до начала соревнований.
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