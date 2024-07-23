Погода на 23 июля: в Днепре будет ясно и солнечно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 23 июля:

Ярко блестит белый месяц означает холодную погоду, но не дождь.

Луна, покрытая туманной пеленой и с большим диаметром, предвещает похолодание.

Если только береза начинает желтеть, осень наступит раньше, а зима придет вовремя.

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