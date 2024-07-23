Погода на 23 июля: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 23 июля:
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Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Некоторые жители Днепра останутся без света почти весь день.
Отключения света будут длиннее.
В Каменском районе пропала несовершеннолетняя девушка.
Произошли изменения в схемах движения общественного транспорта.
Жители Днепра зафиксировали застенчивую радугу среди облаков.
Масштабную схему по сбыту наркотиков создал житель Днепра.
Программа будет одинаковой для всех учащихся независимо от пола.
В ходе работ на поле произошел взрыв.
Синельниково на Днепропетровщине без воды из-за аварии на водопроводе.
К сожалению, свет будут выключать весь день.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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