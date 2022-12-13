Днепряне могут увидеть звездопад Геминиды в ночь на 14 декабря

Ежегодный метеорный поток по силе уступает лишь августовским Персеидам.

В ночь с 13 на 14 декабря украинцы смогут наблюдать в небе ежегодный звездопад Геминиды.

В северном полушарии за метеоритным дождем лучше всего наблюдать в два часа ночи по местному времени. На пике звездопада можно увидеть около 120 метеоров в час. За потоком удобнее всего наблюдать за пределами города или там, где мало искусственного света. Метеоры обычно можно увидеть по всему небу.

Это очень мощный звездопад и уступает только Персеидам, которые были в августе. Название Геминиды происходит от созвездия Близнецов, откуда и исходят метеоры (на английском созвездии Близнецы называются Gemini). Небесное явление будет видимо для жителей обоих полушарий Земли.

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