Когда в небе над Днепром можно невооруженным глазом увидеть самый мощный звездопад года

В небе над Днепром в эти выходные можно увидеть пик потока Персеиды.

Приближается самый мощный звездопад года – августовский поток Персеиды. В ночь на 13 августа в небе над Днепром можно будет увидеть до сотни «огненных» шаров, которые пронесутся в атмосфере и оставят после себя яркий след.

Персеиды – метеорный поток, пик которого приходится на 13 августа. Об этом пишет Space.

Луна не будет мешать наблюдению за потоком метеоров, поскольку будет находиться за горизонтом. Лучше всего смотреть на звездопад под утро. Где-то в 4 по Киеву, в небе пронесутся сотни метеоров.

Если не хотите выходить на улицу, то за звездопадом можно наблюдать из дома. Для этого в ютубе была организована прямая трансляция, которая состоится в 4:30 в воскресенье, 13 августа.

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