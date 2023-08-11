Когда в небе над Днепром можно невооруженным глазом увидеть самый мощный звездопад года

Приближается самый мощный звездопад года – августовский поток Персеиды. В ночь на 13 августа в небе над Днепром можно будет увидеть до сотни «огненных» шаров, которые пронесутся в атмосфере и оставят после себя яркий след.
Персеиды – метеорный поток, пик которого приходится на 13 августа. Об этом пишет Space.
Луна не будет мешать наблюдению за потоком метеоров, поскольку будет находиться за горизонтом. Лучше всего смотреть на звездопад под утро. Где-то в 4 по Киеву, в небе пронесутся сотни метеоров.
Если не хотите выходить на улицу, то за звездопадом можно наблюдать из дома. Для этого в ютубе была организована прямая трансляция, которая состоится в 4:30 в воскресенье, 13 августа.
Читайте также:
Автор:
Совсем скоро жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть августовский поток…
Жители Днепра смогут увидеть метеорный поток.
В небе над Днепром "пронесется" поток Лирид.
Жители Днепра и области смогут увидеть яркий звездопад.
Несмотря на прогнозы экспертов, цена на бахчевые летит вниз.
В Днепре вандалы поиздевались над стенами инклюзивного центра на Слобожанском проспекте.
Вечером в пятницу на Победе сбили велосипедиста.
В Днепре возобновили брусчатку на проспекте Яворницкого.
Сегодня слишком "аварийный" день...
Ненастье бушует на Днепропетровщине.
14 августа в Украине отмечают Первый или Медовый Спас. В этот день в церковь несут мед и мак, едят выпечку и не занимаются рукоделием. В старину по погоде на Спас люди предсказывали, каким будет следующий год.
Сегодня в Днепре пасмурно и дождливо, но горожане могут улучшить себе настроение маленькими цветущими солнышками.
На днях в Днепре анонсировали появление кругового перекрестка на проспекте Калнышевского.
В Днепре продолжается большой молодежный форум.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!