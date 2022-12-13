Дніпряни можуть побачити потужний зорепад Гемініди в ніч на 14 грудня

Щорічний метеорний потік за силою поступається лише серпневим Персеїдам.

У ніч з 13 на 14 грудня українці зможуть спостерігати в небі щорічний зорепад Гемініди.

У північній півкулі за метеоритним дощем найкраще спостерігати о другій годині ночі за місцевим часом. На піку зорепаду можна побачити близько 120 метеорів за годину. За потоком найзручніше спостерігати за межами міста або там, де мало штучного світла. Метеори зазвичай можна побачити по всьому небу.

Гемініди є дуже потужним зорепадом та поступаються лише Персеїдам, що були у серпні. Назва Гемініди походить від сузір’я Близнюків, звідки й виходять метеори (англійською сузір’я Близнюки називається Gemini). Небесне явище буде видиме для жителів обидвох півкуль Землі.

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