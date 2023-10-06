В небе над Днепром невооруженным глазом в октябре можно увидеть сразу два звездопада: когда и как

Сразу два звездопада смогут увидеть жители Днепра в октябре.

Первый звездопад можно наблюдать уже через несколько дней. В небе пролетят десятки метеоров уже в ночь с 8 на 9 октября. Поток Дракониды можно увидеть сразу после захода Солнца.

Как отмечают астрономы, Дракониды могут вызвать яркие метеорные бури. Лучшее время для наблюдения в ночь на 9 октября. Увидеть их можно невооруженным глазом. Достаточно хорошей безоблачной погоды и отсутствия светового загрязнения. Впрочем, даже в черте города можно поймать несколько ярких «звезд».

Отмечается, что поток Дракониды не появлялся на небе длительное время, так что это достаточно редкое явление, которое стоит внимания.

Второй раз посмотреть на метеоры, которые сгорают в небе можно в ночь с 20 на 22 октября. Поток Ориониды известен своей активностью, так что всего за час в небе можно увидеть более 20 ярких пятен. Лучшее время для наблюдения – под утро, когда радиант созвездия будет высоко в небе.

Как смотреть на звездопад?

Лучше смотреть на звезды за пределами города, где нет светового загрязнения, впрочем, пока в Днепре ночью выключают уличное освещение, поэтому процесс наблюдения упрощается. Чтобы увидеть «падающие» метеоры, сначала нужно минут 20 побыть в темноте и всматриваться в небо. Затем глаза немного привыкнут к новым условиям и звезды будут лучше видны.

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