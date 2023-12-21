В самую длинную ночь года десятки метеоров пролетят в небе: увидят ли это жители Днепра

В ночь на 22 декабря состоится пик потока Урсиды.

Сегодня ночью ожидается один из самых мощных зимних звездопадов

Пик метеорного потока Урсиды из созвездия Малой Медведицы приходится на самую длинную ночь в году — ночь солнцестояния.

Если небо будет чистым, можно увидеть до 10 метеоров в час.

Что такое метеорный поток Урсиды и как он образовался

В отличие от летних звездопадов Урсиды связаны с кометой 8P/Tuttle, которая вращается вокруг Солнца за 13,5 лет, рассказывают специалисты Королевского музея Гринвича. Они небольшие, появляется примерно пять метеоров в час.

Урсиды образуются из льда и пыли, которые оставляет после себя комета. Когда Земля проходит сквозь обломки кометы, ее «крошки» нагреваются, попадая в атмосферу Земли, и создают те самые яркие звезды. Скорость метеоров Урсида составляет около 32 км/с.

Когда наблюдать метеоритный поток Урсиды

Урсиды можно увидеть в течение второй половины декабря, а своего пика достигнут 21-22 декабря — в самую длинную ночь года, во время зимнего солнцестояния. Метеоры будут активны до 24 декабря 2023 года.

Урсиды можно увидеть в Украине, но это будет трудно, поскольку 23 декабря Луна будет в фазе роста и будет освещена на 89%.

Что известно о зимнем солнцестоянии?

Зимнее солнцестояние – время, на которое приходится самая длинная ночь и самый короткий световой день года, когда Солнце поднимается над горизонтом ниже всего. Из-за этого высота Солнца на небе в полдень почти не меняется, поэтому это и называют солнцестоянием.

Зимнее солнцестояние возникает из-за того, что один из полюсов Земли достигает максимального отклонения относительно Солнца, равного углу наклона земной оси.

21 декабря световой день длится всего 8 часов 4 минуты.

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