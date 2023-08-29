В Днепре заметили огненное сердце в небе и облака в виде флага

Очень часто в небе можно увидеть облака в виде каких-то фигур: или животного, или человека. А иногда там появляются просто невероятные зрелища.
Так, в День Независимости, 24 августа, в небе над Днепром заметили огненное сердце и облака в виде флага.
Фото опубликовала в Facebook днепрянка Екатерина Пилипенко.
24.08.2023. Закат. Днепр. Краснополье, – подписала она снимки.
От этого зрелища перехватывает дыхание.
Может быть, это знак, что Победа уже близко!
Напомним, ранее мы писали, что в небе над Днепром взойдет голубая Луна: когда можно увидеть редкое явление.
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