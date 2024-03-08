Днепряне, готовьтесь: 9 и 10 марта будет бушевать мощная магнитная буря

Так, согласно данным сайта Meteoagent, возмущение геомагнитного поля уже началось, а пик «бури» придется на 9 марта. К-индекс превысит показатель в 5 единиц, что указывает на достаточно мощный солнечный шторм.
Напомним, магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они вызваны потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем.
Из-за негодования геомагнитного поля могут возникать проблемы с техникой и связью. Хотя многие ученые отрицают наличие влияния магнитной бури на людей, однако многие замечают, что это влияет на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут ощущать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.
В эти дни советуют соблюдать правила здорового образа жизни, ограничить употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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Метеозависимых людей штормит от магнитной бури.
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