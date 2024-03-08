Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Днепряне, готовьтесь: 9 и 10 марта будет бушевать мощная магнитная буря

Сегодня 15:02
просмотров

Из-за вспышки на Солнце 9 и 10 марта будет бушевать магнитная буря.

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь: 9 и 10 марта будет бушевать мощная магнитная буря

Так, согласно данным сайта Meteoagent, возмущение геомагнитного поля уже началось, а пик «бури» придется на 9 марта. К-индекс превысит показатель в 5 единиц, что указывает на достаточно мощный солнечный шторм.

Напомним, магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они вызваны потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем.

Из-за негодования геомагнитного поля могут возникать проблемы с техникой и связью. Хотя многие ученые отрицают наличие влияния магнитной бури на людей, однако многие замечают, что это влияет на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут ощущать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь: 9 и 10 марта будет бушевать мощная магнитная буря

Что делать во время магнитной бури

В эти дни советуют соблюдать правила здорового образа жизни, ограничить употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь: 9 и 10 марта будет бушевать мощная магнитная буряУкраїнська Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь: 9 и 10 марта будет бушевать мощная магнитная буряРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Будет штормить неделю: днепряне могут ощутить последствия мощной магнитной бури
    Новости Днепра
    15.09.2023 20:42
    Будет штормить неделю: днепряне могут ощутить последствия мощной магнитной бури

    Метеозависимых людей штормит от магнитной бури.

    Самочувствие ухудшится: Землю накроют мощные магнитные бури из-за странного взрыва на Солнце
    Новости мира
    07.05.2023 14:52
    Самочувствие ухудшится: Землю накроют мощные магнитные бури из-за странного взрыва на Солнце

    В мае планируется серия мощных магнитных бурь, которые накроют Землю…

    Землю накрыла мощная магнитная буря: как уберечь свое здоровье
    Новости Украины
    26.02.2023 09:30
    Землю накрыла мощная магнитная буря: как уберечь свое здоровье

    Сегодня, 26 февраля, Землю накрыла мощная магнитная буря. Она продлится…

    Берегите здоровье: 23 февраля Украину накроет магнитная буря
    Новости Украины
    17.02.2022 18:45
    Берегите здоровье: 23 февраля Украину накроет магнитная буря

    В среду, 23 февраля, согласно прогнозу астрономов, ожидается очередная магнитная…

    Последние новости

    Масленица 2024: даты, традиции и что нельзя делать
    Масленица 2024: даты, традиции и что нельзя делать

    В этом году празднование Масленицы стартует 11 марта и продлиться до 17 числа. Гуляния длятся всю неделю. Наступает праздник за 49 дней до Пасхи. Масленица – праздник «плавающий», точной даты не имеет, а его наступление зависит от даты Светлого Воскресенья.

    Сегодня 15:15
    1
    просмотров
    МИД подтвердил возвращение в Украину Zara, Bershka, Pull&Bear и др: ждать ли в Днепре
    МИД подтвердил возвращение в Украину Zara, Bershka, Pull&Bear и др: ждать ли в Днепре

    В Украину впервые после 24 февраля вернутся Zara, Bershka, Pull&Bear и другие.

    Сегодня 13:59
    2
    просмотров
    В Днепре в ночь на 8 марта кто-то возле жилого дома украл сосну для подарка
    В Днепре в ночь на 8 марта кто-то возле жилого дома украл сосну для подарка

    На 12 квартале в ночь на 8 марта кто-то украл сосну.

    Сегодня 13:21
    2
    просмотров
    На укрытии в Днепре появились гигантские лотосы (ФОТО)
    На укрытии в Днепре появились гигантские лотосы (ФОТО)

    В Днепре появилось еще одно яркое укрытие.

    Сегодня 12:24
    3
    просмотров
    В кальянной Кривого Рога «на горячем» задержали дельцов, за $12 тыс переправлявших мужчин за границу
    В кальянной Кривого Рога «на горячем» задержали дельцов, за $12 тыс переправлявших мужчин за границу

    Дельцы как раз встречались с потенциальным клиентом в кальянной, когда к ним пришли правоохранители.

    Сегодня 11:20
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине появились первые поля усеянные цветочными целебными «звездами» (ФОТО)
    На Днепропетровщине появились первые поля усеянные цветочными целебными «звездами» (ФОТО)

    На Днепропетровщине появились первые поля усеянные цветочными звездами.

    Сегодня 10:39
    3
    просмотров
    Оборонял Мариуполь и прошел плен: на Днепропетровщине попрощались с защитником, который трагически погиб в ДТП
    Оборонял Мариуполь и прошел плен: на Днепропетровщине попрощались с защитником, который трагически погиб в ДТП

    Светлая память!

    Сегодня 10:00
    10
    просмотров
    В центре Днепра вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров: комментарий ГСЧС
    В центре Днепра вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров: комментарий ГСЧС

    К тушению пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

    Сегодня 09:00
    7
    просмотров
    Важно: как в Днепре 8 марта будет работать общественный транспорт
    Важно: как в Днепре 8 марта будет работать общественный транспорт

    Важная информация!

    Сегодня 08:26
    6
    просмотров
    Юные хоккеисты из Днепра стали чемпионами молодежной континентальной хоккейной лиги
    Юные хоккеисты из Днепра стали чемпионами молодежной континентальной хоккейной лиги

    Поздравляем!

    Сегодня 07:01
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх