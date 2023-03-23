Днепропетровщина лидер по количеству больных туберкулезом

Такие данные обнародовали специалисты Центра общественного здоровья.
Украина занимает лидирующие позиции в Европе и мире по распространению туберкулеза. А вот рейтинг «лидеров» по количеству больных в 2022 году возглавила Днепропетровская область.
Рейтинг выглядит так:
Меньше всего больных в Луганской и Донецкой областях, но учитывалась только ситуация на подконтрольных Украине территориях. Данных из временно оккупированных частей этих областей пока нет.
По данным Центра общественного здоровья, только за февраль в Украине зафиксировали 1855 случаев туберкулеза. В феврале 2023 года на лечении находились 11 758 человек с таким диагнозом.
Для справки: туберкулез – инфекционное заболевание. Его вызывает микобактерия туберкулеза (МБТ), называемая также палочкой Коха. Заболеть может каждый, но в зоне риска люди, находящиеся рядом с больными, те у кого есть проблемы с алкоголизмоми или наркотиками, а также люди с хроническими заболеваниями, дети и пожилые люди (у детей она еще не сформирована, а у стариков уже ослаблена).
Основные симптомы заболевания:
Если вы вдруг обнаружили у себя эти симптомы – то немедленно проконсультируйтесь с врачом. Основными исследованиями являются осмотр врача, микроскопическое исследование мокроты и рентгенологическое обследование органов грудной клетки. Объем исследования определяет врач. Ваша задача – вовремя к нему обратиться.
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