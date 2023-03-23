Днепропетровщина лидер по количеству больных туберкулезом

Днепропетровщина возглавила список регионов, где больше всего больных туберкулезом.

Такие данные обнародовали специалисты Центра общественного здоровья.

Украина занимает лидирующие позиции в Европе и мире по распространению туберкулеза. А вот рейтинг «лидеров» по количеству больных в 2022 году возглавила Днепропетровская область.

Рейтинг выглядит так:

Днепропетровская – 108,8; Одесская – 94, 3; Кировоградская – 76, 6; Закарпатская – 74, 7; Волынская – 60, 5.

Меньше всего больных в Луганской и Донецкой областях, но учитывалась только ситуация на подконтрольных Украине территориях. Данных из временно оккупированных частей этих областей пока нет.

По данным Центра общественного здоровья, только за февраль в Украине зафиксировали 1855 случаев туберкулеза. В феврале 2023 года на лечении находились 11 758 человек с таким диагнозом.

Для справки: туберкулез – инфекционное заболевание. Его вызывает микобактерия туберкулеза (МБТ), называемая также палочкой Коха. Заболеть может каждый, но в зоне риска люди, находящиеся рядом с больными, те у кого есть проблемы с алкоголизмоми или наркотиками, а также люди с хроническими заболеваниями, дети и пожилые люди (у детей она еще не сформирована, а у стариков уже ослаблена).

Основные симптомы заболевания:

кашель свыше 2 недель;

повышенная температура тела более 7 дней;

затрудненное дыхание;

боль в груди;

плохой аппетит, постоянная слабость;

беспричинная потеря веса;

повышенная потливость, особенно ночью;

кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле).

Если вы вдруг обнаружили у себя эти симптомы – то немедленно проконсультируйтесь с врачом. Основными исследованиями являются осмотр врача, микроскопическое исследование мокроты и рентгенологическое обследование органов грудной клетки. Объем исследования определяет врач. Ваша задача – вовремя к нему обратиться.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: