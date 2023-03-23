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Днепропетровщина лидер по количеству больных туберкулезом

Сегодня 11:36
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Днепропетровщина возглавила список регионов, где больше всего больных туберкулезом.

Новости Днепра про Днепропетровщина лидер по количеству больных туберкулезом

Такие данные обнародовали специалисты Центра общественного здоровья.

Украина занимает лидирующие позиции в Европе и мире по распространению туберкулеза. А вот рейтинг «лидеров» по количеству больных в 2022 году возглавила Днепропетровская область.

Рейтинг выглядит так:

  1. Днепропетровская – 108,8;
  2. Одесская – 94, 3;
  3. Кировоградская – 76, 6;
  4. Закарпатская – 74, 7;
  5. Волынская – 60, 5.

Меньше всего больных в Луганской и Донецкой областях, но учитывалась только ситуация на подконтрольных Украине территориях. Данных из временно оккупированных частей этих областей пока нет.

Новости Днепра про Днепропетровщина лидер по количеству больных туберкулезом

По данным Центра общественного здоровья, только за февраль в Украине зафиксировали 1855 случаев туберкулеза. В феврале 2023 года на лечении находились 11 758 человек с таким диагнозом.

Для справки: туберкулез – инфекционное заболевание. Его вызывает микобактерия туберкулеза (МБТ), называемая также палочкой Коха. Заболеть может каждый, но в зоне риска люди, находящиеся рядом с больными, те у кого есть проблемы с алкоголизмоми или наркотиками, а также люди с хроническими заболеваниями, дети и пожилые люди (у детей она еще не сформирована, а у стариков уже ослаблена).

Основные симптомы заболевания:

  • кашель свыше 2 недель;
  • повышенная температура тела более 7 дней;
  • затрудненное дыхание;
  • боль в груди;
  • плохой аппетит, постоянная слабость;
  • беспричинная потеря веса;
  • повышенная потливость, особенно ночью;
  • кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле).

Если вы вдруг обнаружили у себя эти симптомы – то немедленно проконсультируйтесь с врачом. Основными исследованиями являются осмотр врача, микроскопическое исследование мокроты и рентгенологическое обследование органов грудной клетки. Объем исследования определяет врач. Ваша задача – вовремя к нему обратиться.

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