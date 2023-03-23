Дніпропетровщина лідер за кількістю хворих на туберкульоз

Такі дані оприлюднили фахівці Центру громадського здоров’я.
Україна займає лідируючі позиції в Європі та світі щодо поширення туберкульозу. А ось рейтинг «лідерів» за кількістю хворих на у 2022 році очолила Дніпропетровська область.
Рейтинг виглядає так:
Найменше хворих на Луганщині та Донеччині, але враховувалася тільки ситуація на підконтрольних України територіях. Даних з тимчасово окупованих територій наразі немає.
За даними Центру громадського здоров’я, тільки за лютий в Україні зафіксували 1855 випадків туберкульозу. Загалом у лютому 2023 року лікувалися 11 758 людей з таким діагнозом.
Для довідки: туберкульоз – інфекційне захворювання. Його викликає мікобактерія туберкульозу (МБТ), що називається також паличкою Коха. Захворіти може кожен, але у зоні ризику люди, які знаходяться поруч із хворими, особи, які страждають на алкоголізм, палять, вживають наркотики, люди з послабленим імунітетом чи хронічними хворобами, діти та літні люди, через те, що в них слабка імунна система (у дітей вона ще не сформована, а у стареньких вже послаблена).
Основні симптоми захворювання:
Якщо ви раптом виявили в себе ці симптоми – то негайно проконсультуйтеся з лікарем. Основними дослідженнями є огляд у лікаря, мікроскопічне дослідження мокротиння та рентгенологічне обстеження органів грудної клітки. Обсяг дослідження визначає лікар. Ваше завдання – вчасно до нього звернутис.
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