Дніпропетровщина лідер за кількістю хворих на туберкульоз

Дніпропетровщина очолила список регіонів, де найбільше хворих на туберкульоз.

Такі дані оприлюднили фахівці Центру громадського здоров’я.

Україна займає лідируючі позиції в Європі та світі щодо поширення туберкульозу. А ось рейтинг «лідерів» за кількістю хворих на у 2022 році очолила Дніпропетровська область.

Рейтинг виглядає так:

Дніпропетровська – 108,8; Одеська – 94, 3; Кіровоградська – 76, 6; Закарпатська – 74, 7; Волинська – 60, 5.

Найменше хворих на Луганщині та Донеччині, але враховувалася тільки ситуація на підконтрольних України територіях. Даних з тимчасово окупованих територій наразі немає.

За даними Центру громадського здоров’я, тільки за лютий в Україні зафіксували 1855 випадків туберкульозу. Загалом у лютому 2023 року лікувалися 11 758 людей з таким діагнозом.

Для довідки: туберкульоз – інфекційне захворювання. Його викликає мікобактерія туберкульозу (МБТ), що називається також паличкою Коха. Захворіти може кожен, але у зоні ризику люди, які знаходяться поруч із хворими, особи, які страждають на алкоголізм, палять, вживають наркотики, люди з послабленим імунітетом чи хронічними хворобами, діти та літні люди, через те, що в них слабка імунна система (у дітей вона ще не сформована, а у стареньких вже послаблена).

Основні симптоми захворювання:

кашель понад 2 тижні;

підвищена температура тіла понад 7 днів;

утруднене дихання;

біль у грудях;

поганий апетит, постійна слабкість;

безпричинна втрата ваги;

підвищена пітливість, особливо вночі;

кровохаркання (наявність крові у мокротинні, що виділяється при кашлі).

Якщо ви раптом виявили в себе ці симптоми – то негайно проконсультуйтеся з лікарем. Основними дослідженнями є огляд у лікаря, мікроскопічне дослідження мокротиння та рентгенологічне обстеження органів грудної клітки. Обсяг дослідження визначає лікар. Ваше завдання – вчасно до нього звернутис.

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