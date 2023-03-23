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Дніпропетровщина лідер за кількістю хворих на туберкульоз

Сьогодні 11:36
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Дніпропетровщина очолила список регіонів, де найбільше хворих на туберкульоз.

Новости Днепра про Дніпропетровщина лідер за кількістю хворих на туберкульоз

Такі дані оприлюднили фахівці Центру громадського здоров’я. 

Україна займає лідируючі позиції в Європі та світі щодо поширення туберкульозу. А ось рейтинг «лідерів» за кількістю хворих на у 2022 році очолила Дніпропетровська область.

Рейтинг виглядає так:

  1. Дніпропетровська – 108,8;
  2. Одеська – 94, 3;
  3. Кіровоградська – 76, 6;
  4. Закарпатська – 74, 7;
  5. Волинська – 60, 5.

Найменше хворих на Луганщині та Донеччині, але враховувалася тільки ситуація на підконтрольних України територіях. Даних з тимчасово окупованих територій наразі немає. 

Новости Днепра про Дніпропетровщина лідер за кількістю хворих на туберкульоз

За даними Центру громадського здоров’я, тільки за лютий в Україні зафіксували 1855 випадків туберкульозу. Загалом у лютому 2023 року лікувалися 11 758 людей з таким діагнозом. 

Для довідки: туберкульоз – інфекційне захворювання. Його викликає мікобактерія туберкульозу (МБТ), що називається також паличкою Коха. Захворіти може кожен, але у зоні ризику люди, які знаходяться поруч із хворими, особи, які страждають на алкоголізм, палять, вживають наркотики, люди з послабленим імунітетом чи хронічними хворобами, діти та літні люди, через те, що в них слабка імунна система (у дітей вона ще не сформована, а у стареньких вже послаблена).

Основні симптоми захворювання:

  • кашель понад 2 тижні;
  • підвищена температура тіла понад 7 днів;
  • утруднене дихання;
  • біль у грудях;
  • поганий апетит, постійна слабкість;
  • безпричинна втрата ваги;
  • підвищена пітливість, особливо вночі;
  • кровохаркання (наявність крові у мокротинні, що виділяється при кашлі).

Якщо ви раптом виявили в себе ці симптоми – то негайно проконсультуйтеся з лікарем. Основними дослідженнями є огляд у лікаря, мікроскопічне дослідження мокротиння та рентгенологічне обстеження органів грудної клітки. Обсяг дослідження визначає лікар. Ваше завдання – вчасно до нього звернутис.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина лідер за кількістю хворих на туберкульозУкраїнська

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