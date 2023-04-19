Днепр и область страдают от подтоплений: что стало причиной

В последние дни Днепр и область страдают от сильных подтоплений.

Только на территории областного центра вода затапливает частные дома и дачные участки, пляжи, косу на Победе, набережную и т.д.

В пресс-службе «Укргидроэнерго» объяснили, что в этом году уровень воды на приблизительно метр превышает прошлогодний. Главная причина подтоплений – стремительное увеличение уровня подземных вод и регулярные осадки.

Гидроэнергетики для урегулирования уровней воды осуществляют контролируемые сбросы с соблюдением норм безопасности через ГЭС на Днепре и Днестре. Регулирование является необходимым условием рационального использования воды и осуществляется водохранилищами путем перераспределения объема природного стока, — говорится в сообщении «Укргидроэнерго».

В свою очередь Михаил Хорев, гидролог и экс-заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, отметил, что наводнения в Украине со временем повторяются – они были и в 1917, и в 1931, и в 1942, и в 1970 годах. Последние несколько десятков лет их почти не было на равнинных реках Украины из-за теплой зимы и небольшого количества осадков.

Это приводит к тому, что жители приречных участков забывают, что такое большая вода, а некоторые отважно строятся на пойме и даже в пределах прибрежных защитных полос, – написал он.

Напомним, ранее мы писали, что к скверу «Прибрежному» из-за поднятия уровня воды прибилось два лебедя.

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