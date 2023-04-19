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Дніпро та область страждають від підтоплень: що стало причиною

Сьогодні 15:40
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Останніми днями Дніпро та область страждають від сильних підтоплень.

Новости Днепра про Дніпро та область страждають від підтоплень: що стало причиною

Тільки на території обласного центру вода затоплює приватні будинки та дачні садиби, пляжі, косу на Перемозі, набережну тощо.

У пресслужбі “Укргідроенерго” пояснили, що цьогоріч рівень води на близько метр перевищує минулорічний. Головна причина підтоплень – стрімке збільшення рівня підземних вод та регулярні опади.

Гідроенергетики для врегулювання рівнів води здійснюють контрольовані скиди із дотриманням безпекових норм через ГЕС на Дніпрі та Дністрі. Регулювання є необхідною умовою раціонального використання води і здійснюється водосховищами шляхом перерозподілу об’єму природного стоку, – йдеться у повідомленні “Укргідроенерго”.

Новости Днепра про Дніпро та область страждають від підтоплень: що стало причиною

У свою чергу, Михайло Хорєв, гідролог і ексзаступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, зауважив, що повені в Україні з часом повторюються – вони були і в 1917, і в 1931, і в 1942, і в 1970 роках. Останні декілька десятків років їх майже не було на рівнинних річках України через теплу зиму і незначну кількість опадів.

Це призводить до того, що мешканці прирічкових ділянок забувають, що таке велика вода, а деякі відважно будуються на поймі і навіть в межах прибережних захисних смуг, – написав він.

Новости Днепра про Дніпро та область страждають від підтоплень: що стало причиною

Нагадаємо, раніше ми писали, що до сквера “Прибережного” через підняття рівня води прибилося два лебеді.

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Новости Днепра про Дніпро та область страждають від підтоплень: що стало причиноюУкраїнська

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