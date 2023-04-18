Белые красавцы: к скверу «Прибрежному» из-за поднятия уровня воды прибилось два лебедя

В Днепре в последние дни очень сильно поднялся уровень воды.

Река затапливает дома и дворы горожан, пляжи, прибрежные кафе и скверы.

Воды стало больше и возле сквера «Прибрежного». Туда с водой даже приплыла пара диких лебедей.

Горожане фотографируют белых красавцев и подкармливают их.

Кроме того, не берег выбросило корни кувшинок.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги.

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