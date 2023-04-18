Белые красавцы: к скверу «Прибрежному» из-за поднятия уровня воды прибилось два лебедя

Река затапливает дома и дворы горожан, пляжи, прибрежные кафе и скверы.
Воды стало больше и возле сквера «Прибрежного». Туда с водой даже приплыла пара диких лебедей.
Горожане фотографируют белых красавцев и подкармливают их.
Кроме того, не берег выбросило корни кувшинок.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги.
Читайте также:
Автор:
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов дал новое интервью, где рассказал…
В Днепре загорелась свалка.
В реке Днепр в последние дни очень сильно поднялся уровень…
В Днепре продали заброшенное здание на улице Шевченко.
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов дал новое интервью, где рассказал о том, являются ли секретные материалы Пентагона правдой и достигнута ли цель слива информации, а также когда ВСУ зайдут в Крым, что будет с людьми, которые казнят украинских военных и…
В Днепре загорелась свалка.
В реке Днепр в последние дни очень сильно поднялся уровень воды.
В Днепре продали заброшенное здание на улице Шевченко.
В Днепре из-под кранов может течь мутная вода.
В Днепре объединят две больницы.
Сегодня, 18 апреля, на исполкоме Днепровского городского совета планируется утвердить решение, которым будет запрещено приносить на территорию кладбищ искусственные цветы и венки.
В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 18 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.
14 апреля, защищая территориальную целостность Украины, погиб Герой из Днепропетровской области Константин Карвацкий.
18 апреля электротранспорт в Днепре будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!