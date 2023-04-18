В Днепре планируют запретить искусственные цветы и венки: комментарий заммэра Днепра

Сегодня, 18 апреля, на исполкоме Днепровского городского совета планируется утвердить решение, которым будет запрещено приносить на территорию кладбищ искусственные цветы и венки.

Об этом сообщил Михаил Лысенко, заместитель городского головы Днепра.

По его словам, такое решение обусловлено большим количеством отходов из-за того, что люди пользуются этими атрибутами. Только с начала апреля с территории городских кладбищ было вывезено 4066 тонн мусора. 90% – это искусственные цветы и венки.

Всего ежегодно у нас одна и та же ситуация – вывозим около 350 грузовиков именно с искусственными цветами и венками. Чтобы не портили природу, а также не создавались стихийные свалки, планируем на исполкоме Днепровского городского совета 18 апреля утвердить решение, которым будет запрещено приносить на территорию кладбищ искусственные цветы и венки. Кроме того, мы расставим крупногабаритные контейнеры, также все городские кладбища приобретут специальные тележки, чтобы людям было удобно вывозить мусор во время уборки мест, где похоронены их родные, – отметил Михаил Лысенко.

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