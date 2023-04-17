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В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Сегодня 18:55
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Невероятная красота.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов.

Здесь можно найти и красные, и желтые, и оранжевые, и нежно розовые цветочки.

Об этом сообщают журналисты Dnepr.info.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Целые аллеи тюльпанов.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Они как маленькие солнышки.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Цветочки стали «звездами» фотосессий – все хотят сфотографировать их!

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Наконец – весна.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Только, пожалуйста, не срывайте цветочки, пусть цветут и радуют наши глаза и души.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Если хотите увидеть это цветочное чудо, то скорее собирайтесь на прогулку!

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы расцветает аллея солнечных нарциссов (ФОТО).

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