В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

Невероятная красота.

В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов.

Здесь можно найти и красные, и желтые, и оранжевые, и нежно розовые цветочки.

Об этом сообщают журналисты Dnepr.info.

Целые аллеи тюльпанов.

Они как маленькие солнышки.

Цветочки стали «звездами» фотосессий – все хотят сфотографировать их!

Наконец – весна.

Только, пожалуйста, не срывайте цветочки, пусть цветут и радуют наши глаза и души.

Если хотите увидеть это цветочное чудо, то скорее собирайтесь на прогулку!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы расцветает аллея солнечных нарциссов (ФОТО).

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