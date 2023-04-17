В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов.
Здесь можно найти и красные, и желтые, и оранжевые, и нежно розовые цветочки.
Об этом сообщают журналисты Dnepr.info.
Целые аллеи тюльпанов.
Они как маленькие солнышки.
Цветочки стали «звездами» фотосессий – все хотят сфотографировать их!
Наконец – весна.
Только, пожалуйста, не срывайте цветочки, пусть цветут и радуют наши глаза и души.
Если хотите увидеть это цветочное чудо, то скорее собирайтесь на прогулку!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы расцветает аллея солнечных нарциссов (ФОТО).
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