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«Квартал для хоббитов»: в Днепре создали мини-версию центра города (ФОТО)

Сегодня 13:00
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В Днепре сделали макет центра города.

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Об этом сообщили в Музее истории Днепра.

Как рассказали музейщики, недавно им передали необычный экспонат. Житель Днепра создал макет квартала в центре Днепра, где расположено здание музея. Зовут мастера Владимир Егоров.

Что интересно, он воспроизвел квартал между современными улицами Воскресенского и Фабра, но так, как он выглядел в 1960-х, со всеми уже исчезнувшими с карты города зданиями.

В частности, на макете есть кинотеатр «Победа» и парк, который был на месте горсовета.

Дом губернатора, в котором в то время располагался Дворец пионеров, тоже выглядел несколько иным. Мы очень благодарны нашему уважаемому дарителю, который уже неоднократно передавал музею созданные им макеты, за уникальную возможность увидеть и показать, как выглядел наш город в прошлом, – рассказали музейщики.

Вот так выглядит мини-версия центра Днепра.

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