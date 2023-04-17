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  • У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

Сьогодні 18:55
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Неймовірна краса.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів.

Тут можна знайти квіти різних кольорів: і червоні, і жовті, і оранжеві, і ніжно рожеві.

Про це повідомляють журналісти Dnepr.info. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

Цілі алеї тюльпанів.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

Вони наче маленькі сонечка. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

Квіточки стали “зірками” фотосесій – усі прагнуть сфотографувати їх!

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

Нарешті – весна.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

Тільки, будь ласка, не зривайте квіточки, нехай квітнуть та радують наші очі та душі.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

Якщо хочете побачити це квіткове диво, то скоріше збирайтеся на прогулянку!

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги розквітає алея сонячних нарцисів (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселкиУкраїнська

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