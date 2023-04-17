У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки

У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів.
Тут можна знайти квіти різних кольорів: і червоні, і жовті, і оранжеві, і ніжно рожеві.
Про це повідомляють журналісти Dnepr.info.
Цілі алеї тюльпанів.
Вони наче маленькі сонечка.
Квіточки стали “зірками” фотосесій – усі прагнуть сфотографувати їх!
Нарешті – весна.
Тільки, будь ласка, не зривайте квіточки, нехай квітнуть та радують наші очі та душі.
Якщо хочете побачити це квіткове диво, то скоріше збирайтеся на прогулянку!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги розквітає алея сонячних нарцисів (ФОТО).
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