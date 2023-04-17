Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 12:51
просмотров

Сегодня, 17 апреля, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Андрейченко, 78А; ул. Вишневая, 2; ул. Набережная Победы, 50; ул. Высокогорная, 29В прекращено водоснабжение:

  • ж/м Диевка-2;
  • ул. Вишневая;
  • ул. Набережная Победы, 42-50;
  • ул. Высокогорная.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 17 по 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса.

Читайте также:

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет водыУкраїнська Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет водыРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Зачем нести на кладбище пасхальные яйца и что нельзя делать на «гробки»
    Новости Днепра
    Сегодня 14:36
    Зачем нести на кладбище пасхальные яйца и что нельзя делать на «гробки»

    По традиции в следующее после Пасхи воскресенье жители Днепра и…

    «Квартал для хоббитов»: в Днепре создали мини-версию центра города (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:00
    «Квартал для хоббитов»: в Днепре создали мини-версию центра города (ФОТО)

    В Днепре сделали макет центра города.

    В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:45
    В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)

    В Днепре одну из старинных церквей сначала превратили в спортзал…

    Землю накроет мощный метеоритный дождь Лириды: когда и как днепрянам увидеть звездопад
    Новости Днепра
    Сегодня 11:53
    Землю накроет мощный метеоритный дождь Лириды: когда и как днепрянам увидеть звездопад

    Жители Днепра и области смогут увидеть яркий звездопад.

    Последние новости

    Зачем нести на кладбище пасхальные яйца и что нельзя делать на «гробки»
    Зачем нести на кладбище пасхальные яйца и что нельзя делать на «гробки»

    По традиции в следующее после Пасхи воскресенье жители Днепра и всей Украины идут на кладбище, помянуть умерших родственников и друзей.

    Сегодня 14:36
    просмотров
    «Квартал для хоббитов»: в Днепре создали мини-версию центра города (ФОТО)
    «Квартал для хоббитов»: в Днепре создали мини-версию центра города (ФОТО)

    В Днепре сделали макет центра города.

    Сегодня 13:00
    просмотров
    В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)
    В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)

    В Днепре одну из старинных церквей сначала превратили в спортзал вуза, а потом и вовсе в склад. Старинные настенные рисунки храма были закрашены, а колокольня и купол –сняты.

    Сегодня 12:45
    просмотров
    Землю накроет мощный метеоритный дождь Лириды: когда и как днепрянам увидеть звездопад
    Землю накроет мощный метеоритный дождь Лириды: когда и как днепрянам увидеть звездопад

    Жители Днепра и области смогут увидеть яркий звездопад.

    Сегодня 11:53
    0
    просмотров
    Будут ли в «Дії» рассылать повестки: что говорят в Раде
    Будут ли в «Дії» рассылать повестки: что говорят в Раде

    Важно!

    Сегодня 11:18
    1
    просмотров
    Будет сносить с ног: в Днепре спасатели предупредили об опасном метеоявлении
    Будет сносить с ног: в Днепре спасатели предупредили об опасном метеоявлении

    В Днепре предупредили об опасном метеоявлении.

    Сегодня 11:08
    просмотров
    Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МИГ-29
    Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МИГ-29

    Спасибо!

    Сегодня 10:57
    1
    просмотров
    Пропала неделю назад: в Днепропетровской области ищут 16-летнюю девушку
    Пропала неделю назад: в Днепропетровской области ищут 16-летнюю девушку

    В Новомосковске пропала 16-летняя девушка.

    Сегодня 10:28
    просмотров
    Большая вода наступает: в Днепре затопило Мануйловский пляж (ФОТО)
    Большая вода наступает: в Днепре затопило Мануйловский пляж (ФОТО)

    В последние дни из-за повышения уровня воды в реке Днепр наш регион страдает от подтоплений.

    Сегодня 10:23
    1
    просмотров
    Смертельная авария: в Кривом Роге грузовик сбил пешехода
    Смертельная авария: в Кривом Роге грузовик сбил пешехода

    В Кривом Роге грузовой автомобиль насмерть сбил мужчину, который шел на остановку.

    Сегодня 10:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх