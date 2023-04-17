Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 17 по 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Андрейченко, 78А; ул. Вишневая, 2; ул. Набережная Победы, 50; ул. Высокогорная, 29В прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 17 апреля, некоторые жители Днепра остались без воды.

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