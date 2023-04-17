Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МИГ-29

Сегодня 10:57
просмотров

Спасибо!

Новости Днепра про Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МИГ-29

Словакия уже передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые ранее правительство страны решило предоставить нашему государству для противостояния российскому вторжению.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По его словам, после того, как первые четыре истребителя передали украинскими пилотами в марте этого года, остальные 9 самолетов также уже успешно предоставили украинским силам.

Их перевозили наземным транспортом.

Эту передачу осуществили наземным транспортом с учетом максимальной безопасности, еще раз огромная благодарность всем привлеченным силам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция, – отметил Надь.

Он напомнил, что самолеты МиГ-29 — значительная поддержка Украины в ее защите от российской военной агрессии и в защите граждан.

К тому же, в отличие от нашего соседа, эти самолеты были для нас непригодны для использования. Мы делаем правильные вещи, – добавил министр.

Спасибо нашим партнерам за помощь! Вместе – победим!

Читайте также:

Новости Днепра про Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МИГ-29Українська Новости Днепра про Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МИГ-29Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Днепряне, готовьтесь: на следующей неделе Землю накроет мощная магнитная буря
    Новости Днепра
    Вчера 18:38
    Днепряне, готовьтесь: на следующей неделе Землю накроет мощная магнитная буря

    Нас ждут две вспышки – средней и более сильной мощности.

    Админа Telegram-канала, предупреждающего о местах раздачи повесток, осудили на 5 лет
    Новости Украины
    Вчера 17:34
    Админа Telegram-канала, предупреждающего о местах раздачи повесток, осудили на 5 лет

    Суд объявил приговор мужчине, который был администратором Теlegram-канала, который сообщал…

    Нужна помощь: полицейские разыскивают 17-летнюю девушку из Марганца
    Новости Днепра
    Вчера 16:27
    Нужна помощь: полицейские разыскивают 17-летнюю девушку из Марганца

    Почти неделю правоохранители разыскивают 17-летнюю Екатерину Вурсал из Марганца.

    Россияне ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе: есть пострадавшие
    Новости Днепра
    Вчера 13:37
    Россияне ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе: есть пострадавшие

    Пасхальная ночь на Днепропетровщине прошла мирно, но уже днем ​​россияне…

    Последние новости

    Будет сносить с ног: в Днепре спасатели предупредили об опасном метеоявлении
    Будет сносить с ног: в Днепре спасатели предупредили об опасном метеоявлении

    В Днепре предупредили об опасном метеоявлении.

    Сегодня 11:08
    просмотров
    Пропала неделю назад: в Днепропетровской области ищут 16-летнюю девушку
    Пропала неделю назад: в Днепропетровской области ищут 16-летнюю девушку

    В Новомосковске пропала 16-летняя девушка.

    Сегодня 10:28
    просмотров
    Большая вода наступает: в Днепре затопило Мануйловский пляж (ФОТО)
    Большая вода наступает: в Днепре затопило Мануйловский пляж (ФОТО)

    В последние дни из-за повышения уровня воды в реке Днепр наш регион страдает от подтоплений.

    Сегодня 10:23
    1
    просмотров
    Смертельная авария: в Кривом Роге грузовик сбил пешехода
    Смертельная авария: в Кривом Роге грузовик сбил пешехода

    В Кривом Роге грузовой автомобиль насмерть сбил мужчину, который шел на остановку.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Пылал автомобиль: в Днепре на Березинской утром произошел пожар
    Пылал автомобиль: в Днепре на Березинской утром произошел пожар

    Авто загорелось на улице Березинской в Днепре утром 17 апреля.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Как работает общественный транспорт в Днепре 17 апреля
    Как работает общественный транспорт в Днепре 17 апреля

    Сегодня, 17 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    ВСУ отбили 60 атак россиян, — Генштаб
    ВСУ отбили 60 атак россиян, — Генштаб

    За прошедшие сутки ВСУ отразили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепре «заминировали» более 300 зданий: официальная информация
    В Днепре «заминировали» более 300 зданий: официальная информация

    В Днепре 16 апреля проверяли сообщение о минировании более 300 объектов.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Ему навсегда 27: под Бахмутом погиб военный из Новомосковска
    Ему навсегда 27: под Бахмутом погиб военный из Новомосковска

    Днепропетровщина потеряла еще одного героя.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Коронавирус в Днепре: за сутки заболело 87 человек
    Коронавирус в Днепре: за сутки заболело 87 человек

    За сутки в Днепре выявлено 87 случаев COVID-19, выздоровело 124 человека.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх