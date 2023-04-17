Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МИГ-29

Спасибо!

Словакия уже передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые ранее правительство страны решило предоставить нашему государству для противостояния российскому вторжению.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По его словам, после того, как первые четыре истребителя передали украинскими пилотами в марте этого года, остальные 9 самолетов также уже успешно предоставили украинским силам.

Их перевозили наземным транспортом.

Эту передачу осуществили наземным транспортом с учетом максимальной безопасности, еще раз огромная благодарность всем привлеченным силам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция, – отметил Надь.

Он напомнил, что самолеты МиГ-29 — значительная поддержка Украины в ее защите от российской военной агрессии и в защите граждан.

К тому же, в отличие от нашего соседа, эти самолеты были для нас непригодны для использования. Мы делаем правильные вещи, – добавил министр.

Спасибо нашим партнерам за помощь! Вместе – победим!

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