В Днепре с 17 по 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса

В Днепре 17, 18, 19, 20 и 21 апреля будут выключать свет с 08:00 до 17:00. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в ТГ-канале «ЦЭКа».
Так, 17 апреля свет будут выключать по адресам:
18 апреля:
19 апреля:
20 апреля:
21 апреля:
Напомним, ранее мы писали, что в праздничное воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса.
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