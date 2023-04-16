В Днепре с 17 по 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса

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В Днепре 17, 18, 19, 20 и 21 апреля будут выключать свет с 08:00 до 17:00. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в ТГ-канале «ЦЭКа».

Так, 17 апреля свет будут выключать по адресам:

просп. Александра Поля: 98В, 102, 102Д;

ул. Макарова: 1, 1А, 1Б;

пер. Пихтовый: 3, 7.

18 апреля:

ул. Титова: 8, 10, 12, 12А, 16, 16К;

просп. Александра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;

ул. Новокрымская: 1, 5, 7.

19 апреля:

бульвар Звездный: 1, 1А, 1Д;

пров. Звездный: 1, 1Д;

тупик Запорожский: 1.

20 апреля:

ул. Аэропорт: 37, 113, 114;

с. Старые Кодаки, улица Аэропорт: 33, 320.

21 апреля:

с. Партизанское, ул. Центральная: 7.

Напомним, ранее мы писали, что в праздничное воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса.

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