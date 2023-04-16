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В Днепре с 17 по 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса

Сегодня 20:16
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Новости Днепра про В Днепре с 17 по 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса

В Днепре 17, 18, 19, 20 и 21 апреля будут выключать свет с 08:00 до 17:00. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в ТГ-канале «ЦЭКа».

Так, 17 апреля свет будут выключать по адресам:

  • просп. Александра Поля: 98В, 102, 102Д;
  • ул. Макарова: 1, 1А, 1Б;
  • пер. Пихтовый: 3, 7.

18 апреля:

  • ул. Титова: 8, 10, 12, 12А, 16, 16К;
  • просп. Александра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;
  • ул. Новокрымская: 1, 5, 7.

19 апреля:

  • бульвар Звездный: 1, 1А, 1Д;
  • пров. Звездный: 1, 1Д;
  • тупик Запорожский: 1.

20 апреля:

  • ул. Аэропорт: 37, 113, 114;
  • с. Старые Кодаки, улица Аэропорт: 33, 320.

21 апреля:

  • с. Партизанское, ул. Центральная: 7.

Напомним, ранее мы писали, что в праздничное воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса.

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