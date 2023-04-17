Будут ли в «Дії» рассылать повестки: что говорят в Раде

Важно!

Повестки в приложении «Дія» пока не будут запускать. Однако в будущем эта инициатива может быть реализована в Украине.

Об этом в эфире телемарафона заявил член Комитета ВР по нацобороне Федор Вениславский.

По его словам, сейчас нет технической возможности, чтобы оцифровать воинский учет и запустить повестки в «Дії». Однако парламентарий предполагает, что в будущем эта инициатива будет реализована.

Потенциально в будущем мы должны прийти к этому, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодняшний день это проекты не в краткосрочной перспективе, – заявил Вениславский.

Напомним, ранее мы писали, что в Минцифры рассказали, будут ли вручать повестки через мессенджеры.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: