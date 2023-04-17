Будут ли в «Дії» рассылать повестки: что говорят в Раде

Повестки в приложении «Дія» пока не будут запускать. Однако в будущем эта инициатива может быть реализована в Украине.
Об этом в эфире телемарафона заявил член Комитета ВР по нацобороне Федор Вениславский.
По его словам, сейчас нет технической возможности, чтобы оцифровать воинский учет и запустить повестки в «Дії». Однако парламентарий предполагает, что в будущем эта инициатива будет реализована.
Потенциально в будущем мы должны прийти к этому, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодняшний день это проекты не в краткосрочной перспективе, – заявил Вениславский.
Напомним, ранее мы писали, что в Минцифры рассказали, будут ли вручать повестки через мессенджеры.
Читайте также:
Автор:
Спасибо!
Нас ждут две вспышки – средней и более сильной мощности.
Суд объявил приговор мужчине, который был администратором Теlegram-канала, который сообщал…
Почти неделю правоохранители разыскивают 17-летнюю Екатерину Вурсал из Марганца.
В Днепре предупредили об опасном метеоявлении.
Спасибо!
В Новомосковске пропала 16-летняя девушка.
В последние дни из-за повышения уровня воды в реке Днепр наш регион страдает от подтоплений.
В Кривом Роге грузовой автомобиль насмерть сбил мужчину, который шел на остановку.
Авто загорелось на улице Березинской в Днепре утром 17 апреля.
Сегодня, 17 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
За прошедшие сутки ВСУ отразили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
В Днепре 16 апреля проверяли сообщение о минировании более 300 объектов.
Днепропетровщина потеряла еще одного героя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!