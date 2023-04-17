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Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 12:51
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Сьогодні, 17 квітня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Андрійченка, 78А; вул. Вишнева, 2; вул. Набережна Перемоги, 50; вул. Висогірна, 29В припинено водопостачання:

  • ж/м Діївка-2;
  • вул. Вишнева;
  • вул. Набережна Перемоги, 42-50;
  • вул. Високогірна.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Новости Днепра про Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Новости Днепра про Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 17 до 21 квітня будуть вимикати світло на 9 годин: адреси.

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Новости Днепра про Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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