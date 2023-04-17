Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Андрійченка, 78А; вул. Вишнева, 2; вул. Набережна Перемоги, 50; вул. Висогірна, 29В припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 17 до 21 квітня будуть вимикати світло на 9 годин: адреси.
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