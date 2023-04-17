Будет сносить с ног: в Днепре спасатели предупредили об опасном метеоявлении

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.
В понедельник, 17 апреля, ожидается сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Уровень опасности – первый или желтый.
Лучше не оставлять автомобили под деревьями, ненадежными металлическими конструкциями, а пешеходам быть осторожными и обходить подозрительные баннеры и билборды. Предварительно такая погода продержится до конца суток.
Напомним, ранее спасатели предупреждали об угрозе подтоплений. На выходных в Днепропетровской области затопило около полутора сотен домов. А в Днепре водой залило Майнуловский пляж.
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