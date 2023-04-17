В Днепре мужчина рубит свою мебель и постоянно выбрасывает ее с 4-го этажа.

Об этом инциденте рассказала местная жительница Татьяна.

Днепрянка утверждает, что в многоэтажке на улице Осенней, 14 живет мужчина, «терроризирующий» своих соседей. По словам Татьяны, у него проблемы с психическим здоровьем, но он не обращается за помощью к врачам, хотя вроде бы стоит на учете у психиатра. Во время очередного обострения жена закрыла своего сожителя в квартире и ушла.

Мужчина, оставшийся закрытым в квартире, начал дебоширить. Он порубил свою мебель, и уже некоторое время методично выбрасывает ее из окна на 4-ом этаже. В качестве улик днепрянка опубликовала фото с последствиями «дебоша». Соседи боятся, что однажды кому-нибудь из них прилетит по голове. Кроме этого, горожанин затопил три нижних этажа. Там живут пенсионеры, которые тоже не могут повлиять на эту ситуацию.

Что делать в этой ситуации женщина не знает и просит огласки, потому что принудительно его отправить в больницу мужчину нельзя, а все, к кому она обращалась, разводят руками и говорят, что, к сожалению, помочь не в состоянии. Полная история здесь.

Как сообщили нам в полиции, мужчину уже госпитализировали в больницу.

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