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  • Білі красені: до сквера “Прибережного” через підняття рівня води прибилося два лебеді

Білі красені: до сквера “Прибережного” через підняття рівня води прибилося два лебеді

Сьогодні 11:13
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У Дніпрі останніми днями дуже сильно підвищився рівень води.

Новости Днепра про Білі красені: до сквера

Річка затоплює будинки та подвір’я містян, пляжі, прибережні кафе та сквери.

Води побільшало і біля скверу “Прибережного”. Туди з водою навіть приплила пара диких лебедів.

Новости Днепра про Білі красені: до сквера

Містяни фотографують білих красенів та підгодовують їх.

Новости Днепра про Білі красені: до сквера

Новости Днепра про Білі красені: до сквера

Крім того, не берег викинуло коріння латаття.

Новости Днепра про Білі красені: до сквера

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки.

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