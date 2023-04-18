Білі красені: до сквера “Прибережного” через підняття рівня води прибилося два лебеді

Річка затоплює будинки та подвір’я містян, пляжі, прибережні кафе та сквери.
Води побільшало і біля скверу “Прибережного”. Туди з водою навіть приплила пара диких лебедів.
Містяни фотографують білих красенів та підгодовують їх.
Крім того, не берег викинуло коріння латаття.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки.
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