В Днепре хотят реорганизовать больницу №8: подробности

Соответствующий документ опубликовали на сайте Днепровского горсовета.
Так, согласно проекту решения, в городе хотят реорганизовать больницу №8, а именно ликвидировать юридическое лицо и присоединить ее к 16 больнице.
Больница №16 станет правопреемницей всех активов, имущества, обязанностей и услуг. Включая договор о медицинском обслуживании населения, заключенный с НСЗУ. Таким образом, к ней перейдут все юридические и финансовые полномочия. Для этого специальная комиссия должна предпринять все необходимые для реорганизации шаги.
Заметим, что пока это решение не подписано мэром, поэтому еще не вступило в силу.
Напомним, ранее в Днепре собирались переименовать восемь улиц и запретить приносить венки на кладбище.
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