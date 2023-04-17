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Чудеса среди нас: на Днепропетровщине растет 100-летняя ива-великан

Сегодня 22:00
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В окрестностях села Заречье нашли 100-летнюю огромную иву.

Новости Днепра про Чудеса среди нас: на Днепропетровщине растет 100-летняя ива-великан

«Она интересна не столько возрастом своей «фигурой». На дереве есть своеобразный наплыв, кап. Это что-то вроде доброкачественной опухоли у человека. Происхождение ее неизвестно. Возможно, в древесину попало постороннее тело. Но из-за этого дерево действительно выглядит как зеленый великан» , – отметил ученый.

Об этом пишут в ФБ на странице «Выдающиеся деревья Сичеславского края».

Днепровский ботаник Вадим Манюк убежден, что этому дереву около 100 лет.

Человек рядом с великаном выглядит очень маленьким.

Обычно такие деревья доживают до 200 лет.

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Новости Днепра про Чудеса среди нас: на Днепропетровщине растет 100-летняя ива-великанУкраїнська Новости Днепра про Чудеса среди нас: на Днепропетровщине растет 100-летняя ива-великанРусский

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