Чудеса среди нас: на Днепропетровщине растет 100-летняя ива-великан

«Она интересна не столько возрастом своей «фигурой». На дереве есть своеобразный наплыв, кап. Это что-то вроде доброкачественной опухоли у человека. Происхождение ее неизвестно. Возможно, в древесину попало постороннее тело. Но из-за этого дерево действительно выглядит как зеленый великан» , – отметил ученый.
Об этом пишут в ФБ на странице «Выдающиеся деревья Сичеславского края».
Днепровский ботаник Вадим Манюк убежден, что этому дереву около 100 лет.
Человек рядом с великаном выглядит очень маленьким.
Обычно такие деревья доживают до 200 лет.
Читайте также:
Автор:
Офис генерального прокурора начал проверять заявления участников ЧВК "Вагнера" о…
Ранен 42-летний мужчина. Он получил осколочные поражения.
Украинские военные уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более…
Невероятная красота.
Офис генерального прокурора начал проверять заявления участников ЧВК "Вагнера" о том, что они убивали детей.
Ранен 42-летний мужчина. Он получил осколочные поражения.
К сожалению, из-за войны многие украинцы потеряли связь со своими родными.
Украинские военные уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более 50 атак оккупантов.
17-го квітня водолази і рятувальники дістали з водойми авто, яке злетіло у ріку Вовча.
Невероятная красота.
Жінка повідомила у поліцію, що її 29-річний син наказав всім вийти з квартири та погрожує підірвати гранату.
В Синельниковском районе сильный ветер снес крышу здания.
В воскресное праздничное утро на жилом массиве Парус произошел неприятный инцидент.
В Днепре переименуют еще 8 улиц.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!