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У Дніпрі хочуть реорганізувати лікарню №8: подробиці

Сьогодні 10:23
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У Дніпрі об'єднають дві лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реорганізувати лікарню №8: подробиці

Відповідний документ опублікували на сайті Дніпровської міськради.

Так, згідно до проєкту рішення, у місті хочуть реорганізувати лікарню №8, а саме ліквідувати юридичну особу та приєднати її до 16 лікарні. 

Лікарня №16 стане правонаступницею всіх активів, майна, обов’язків та послуг. До неї перейдуть всі юридичні та фінансові повноваження. Для цього спеціальна комісія має зробити всі необхідні для реорганізації кроки. 

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реорганізувати лікарню №8: подробиці

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Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реорганізувати лікарню №8: подробиціУкраїнська

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