У Дніпрі хочуть реорганізувати лікарню №8: подробиці

Відповідний документ опублікували на сайті Дніпровської міськради.
Так, згідно до проєкту рішення, у місті хочуть реорганізувати лікарню №8, а саме ліквідувати юридичну особу та приєднати її до 16 лікарні.
Лікарня №16 стане правонаступницею всіх активів, майна, обов’язків та послуг. До неї перейдуть всі юридичні та фінансові повноваження. Для цього спеціальна комісія має зробити всі необхідні для реорганізації кроки.
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