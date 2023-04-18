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У Дніпрі планують заборонити штучні квіти та вінки: коментар заммера Дніпра

Сьогодні 10:17
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Сьогодні, 18 квітня, на виконкомі Дніпровської міської ради планують затвердити рішення, яким буде заборонено приносити на територію кладовищ штучні квіти та вінки.

Новости Днепра про У Дніпрі планують заборонити штучні квіти та вінки: коментар заммера Дніпра

Про це повідомив Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра.

За його словами, таке рішення обумовлене великою кількістю відходів через те, що люди користуються цими атрибутами. Лише з початку квітня з території міських кладовищ було вивезено 4 066 тонн сміття. 90% – це штучні квіти та вінки.

Загалом щороку в нас одна й та сама ситуація – вивозимо близько 350 вантажівок саме зі штучними квітами та вінками. Тож, аби ми не псували природу, а також не створювались стихійні сміттєзвалища, плануємо на виконкомі Дніпровської міської ради 18 квітня затвердити рішення, яким буде заборонено приносити на територію кладовищ штучні квіти та вінки. Крім цього, ми розставимо великогабаритні контейнери, також усі міські кладовища придбають спеціальні візки, аби людям було зручно вивозити сміття під час прибирання місць, де заховані їхні рідні, – зазначив Михайло Лисенко.

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Новости Днепра про У Дніпрі планують заборонити штучні квіти та вінки: коментар заммера ДніпраУкраїнська

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