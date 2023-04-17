В Днепропетровской области ветром сорвало крышу спортивной школы (ФОТО)

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
У селищі Василівка, що в Синельниківському районі, вітром зірвало дах місцевої спортивної школи. Металеві конструкції звалилися на припаркований в дворі автомобіль, але на щастя ніхто не постраждав.
Загалом, вітром знесло покрівлю на площі 800 квадратних метрів.
Рятувальники витягли з-під завалів металевих конструкцій автомобіль та шість спортивних велосипедів. Зазначимо, що раніше в ДСНС попереджали про штормовий вітер. Попередньо, така погода протримається до кінця доби.
Ранее мы сообщали о подтоплении храма на Сичеславской Набережной и наводнении на косе Победы.
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