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В Днепропетровской области ветром сорвало крышу спортивной школы (ФОТО)

Сегодня 18:07
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В Синельниковском районе сильный ветер снес крышу здания.

Новости Днепра про В Днепропетровской области ветром сорвало крышу спортивной школы (ФОТО)

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. 

У селищі Василівка, що в Синельниківському районі, вітром зірвало дах місцевої спортивної школи. Металеві конструкції звалилися на припаркований в дворі автомобіль, але на щастя ніхто не постраждав. 

Загалом, вітром знесло покрівлю на площі 800 квадратних метрів. 

Рятувальники витягли з-під завалів металевих конструкцій автомобіль та шість спортивних велосипедів. Зазначимо, що раніше в ДСНС попереджали про штормовий вітер. Попередньо, така погода протримається до кінця доби. 

Новости Днепра про В Днепропетровской области ветром сорвало крышу спортивной школы (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепропетровской области ветром сорвало крышу спортивной школы (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепропетровской области ветром сорвало крышу спортивной школы (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепропетровской области ветром сорвало крышу спортивной школы (ФОТО)

Ранее мы сообщали о подтоплении храма на Сичеславской Набережной и наводнении на косе Победы.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области ветром сорвало крышу спортивной школы (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепропетровской области ветром сорвало крышу спортивной школы (ФОТО)Русский

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