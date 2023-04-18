Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

У річці Дніпро останніми днями дуже сильно піднявся рівень води.

Через це від підтоплень страждають різні населені пункти області, зокрема і Дніпро.

Так, у місті вчора затопило Мануйлівський пляж та навіть підтопило храм Іоана Хрестителя на Січеславській Набережній. Сьогодні вода добралася до пляжу на Монастирському острові, житлового масиву Красний Камінь та клубу “Ріо”, що на Січеславській Набережній.

Затопило і косу на Перемозі.

Там побували журналісти dnepr.info та зробили кілька кадрів.

Загалом річка вже “з’їла” близько 15-20 м берегової лінії.

Мальок вже плескається на велодоріжках. А на пішохідних доріжках лежать коріння латаття.

Крім того, тамтешні кафе повністю оточила вода.

А лавки вже майже посеред річки.

Якщо плануєте йти на косу, то беріть резинові чоботи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до сквера “Прибережного” через підняття рівня води прибилося два лебеді.

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