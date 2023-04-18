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Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

Сьогодні 14:59
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У річці Дніпро останніми днями дуже сильно піднявся рівень води.

Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

Через це від підтоплень страждають різні населені пункти області, зокрема і Дніпро.

Так, у місті вчора затопило Мануйлівський пляж та навіть підтопило храм Іоана Хрестителя на Січеславській Набережній. Сьогодні вода добралася до пляжу на Монастирському острові, житлового масиву Красний Камінь та клубу “Ріо”, що на Січеславській Набережній.

Затопило і косу на Перемозі.

Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

Там побували журналісти dnepr.info та зробили кілька кадрів.

Загалом річка вже “з’їла” близько 15-20 м берегової лінії.

Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

Мальок вже плескається на велодоріжках. А на пішохідних доріжках лежать коріння латаття.

Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

Крім того, тамтешні кафе повністю оточила вода.

Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

А лавки вже майже посеред річки.

Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

Якщо плануєте йти на косу, то беріть резинові чоботи.

Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що до сквера “Прибережного” через підняття рівня води прибилося два лебеді.

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Новости Днепра про Риба на велодоріжках: у Дніпрі затопило косу на Перемозі (ФОТО)Українська

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