Велика вода наступає: у Дніпрі затопило Мануйлівський пляж (ФОТО)

Останніми днями через підвищення рівня води у річці Дніпро наш регіон потерпає від підтоплень.

Так, у Дніпрі страждають мешканці Амур-Нижньодніпровського та Новокодацького районів. Там вода затоплює приватні будинки та подвір’я, її доводиться відкачувати рятувальникам.

Крім того, велика вода затопила Мануйлівський пляж.

Фото опублікували у соціальних мережах.

Видно, що річка вийшла з берегів на кілька метрів.

У ДСНС зазначили, що на даний час гідрологічна ситуація контрольована. Тому не хвилюємося!

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