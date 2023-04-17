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Велика вода наступає: у Дніпрі затопило Мануйлівський пляж (ФОТО)

Сьогодні 10:23
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Останніми днями через підвищення рівня води у річці Дніпро наш регіон потерпає від підтоплень.

Новости Днепра про Велика вода наступає: у Дніпрі затопило Мануйлівський пляж (ФОТО)

Так, у Дніпрі страждають мешканці Амур-Нижньодніпровського та Новокодацького районів. Там вода затоплює приватні будинки та подвір’я, її доводиться відкачувати рятувальникам.

Крім того, велика вода затопила Мануйлівський пляж.

Фото опублікували у соціальних мережах.

Видно, що річка вийшла з берегів на кілька метрів.

Новости Днепра про Велика вода наступає: у Дніпрі затопило Мануйлівський пляж (ФОТО)

Новости Днепра про Велика вода наступає: у Дніпрі затопило Мануйлівський пляж (ФОТО)

У ДСНС зазначили, що на даний час гідрологічна ситуація контрольована. Тому не хвилюємося! 

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Новости Днепра про Велика вода наступає: у Дніпрі затопило Мануйлівський пляж (ФОТО)Українська Новости Днепра про Велика вода наступає: у Дніпрі затопило Мануйлівський пляж (ФОТО)Русский

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