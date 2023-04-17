Велика вода наступає: у Дніпрі затопило Мануйлівський пляж (ФОТО)

Так, у Дніпрі страждають мешканці Амур-Нижньодніпровського та Новокодацького районів. Там вода затоплює приватні будинки та подвір’я, її доводиться відкачувати рятувальникам.
Крім того, велика вода затопила Мануйлівський пляж.
Фото опублікували у соціальних мережах.
Видно, що річка вийшла з берегів на кілька метрів.
У ДСНС зазначили, що на даний час гідрологічна ситуація контрольована. Тому не хвилюємося!
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