У Дніпрі підтопило храм Іоана Хрестителя на Січеславській Набережній

Про це повідомили в преслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Так, за даними рятувальників станом на 13:00 17 квітня досі підтопленим залишається територія храму на площі 15 квадратних метрів, що на Січеславській Набережній. Скоріш за все, мова йде про церкву Іоана Хрестителя.
Крім цього, саме у Дніпрі затопило 2 приватних будинки та 8 домоволодінь. 15 квітня рятувальники допомагали відкачувати воду з домівок в Амур-Ниждніпровському районі міста.
Також досі підтоплені:
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