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У Дніпрі підтопило храм Іоана Хрестителя на Січеславській Набережній

Сьогодні 15:43
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У Дніпрі підтопило храм на Січеславській Набережній.

Новости Днепра про У Дніпрі підтопило храм Іоана Хрестителя на Січеславській Набережній

Про це повідомили в преслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.  

Так, за даними рятувальників станом на 13:00 17 квітня досі підтопленим залишається територія храму на площі 15 квадратних метрів, що на Січеславській Набережній. Скоріш за все, мова йде про церкву Іоана Хрестителя. 

Крім цього, саме у Дніпрі затопило 2 приватних будинки та 8 домоволодінь. 15 квітня рятувальники допомагали відкачувати воду з домівок в Амур-Ниждніпровському районі міста. 

Також досі підтоплені:

– 36 садових будинків у селищі міського типу Курилівка;
– території 83 приватних домоволодінь, 5 – у селищі міського типу Обухівка та 70 – у селищі міського типу Курилівка;
– 0,5 га сільгоспугідь на території Дніпровського району.
 

Новости Днепра про У Дніпрі підтопило храм Іоана Хрестителя на Січеславській Набережній

Новости Днепра про У Дніпрі підтопило храм Іоана Хрестителя на Січеславській Набережній

За інформацією від ДСНС, загроза підтоплень зберігатиметься ще 18 квітня. 
 
Нагадаємо, раніше ми писали про підтоплення Мануйлівського пляжу та коси на Перемозі. А також повідомляли, чи погіршилася якість води через паводки. 

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Новости Днепра про У Дніпрі підтопило храм Іоана Хрестителя на Січеславській НабережнійУкраїнська

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