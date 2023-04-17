У Дніпрі підтопило храм Іоана Хрестителя на Січеславській Набережній

У Дніпрі підтопило храм на Січеславській Набережній.

Про це повідомили в преслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Так, за даними рятувальників станом на 13:00 17 квітня досі підтопленим залишається територія храму на площі 15 квадратних метрів, що на Січеславській Набережній. Скоріш за все, мова йде про церкву Іоана Хрестителя.

Крім цього, саме у Дніпрі затопило 2 приватних будинки та 8 домоволодінь. 15 квітня рятувальники допомагали відкачувати воду з домівок в Амур-Ниждніпровському районі міста.

Також досі підтоплені:

– 36 садових будинків у селищі міського типу Курилівка; – території 83 приватних домоволодінь, 5 – у селищі міського типу Обухівка та 70 – у селищі міського типу Курилівка; – 0,5 га сільгоспугідь на території Дніпровського району.

За інформацією від ДСНС, загроза підтоплень зберігатиметься ще 18 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали про підтоплення Мануйлівського пляжу та коси на Перемозі. А також повідомляли, чи погіршилася якість води через паводки.

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