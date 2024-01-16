Днепр и область сковывает гололедица: как долго продлится ненастье

В ближайшие сутки дороги покроет гололедица.

С 16 по 17 января в Днепропетровской области усложнятся погодные условия. Опаснее всего будет на дорогах, которые скует гололедица.

Предварительный прогноз погоды Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на 16-18 января такой:

16 января: температура воздуха составит 0 – 5° тепла. Ночью будет идти небольшой снег, днем — без существенных осадков. На дорогах будет гололедица.

17 января: температура ночью 6-11°, днем 0-5° мороза. На дорогах местами гололедица.

18 января: температура по области от 3° мороза до 5° тепла. Синоптики прогнозируют гололед, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица.

Дороги в Днепре уже понемногу покрываются гололедицей, поэтому будьте осторожны.