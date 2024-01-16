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Дніпро та область скує ожеледиця: як довго триватиме негода

Сьогодні 18:41
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Найближчої доби дороги скує ожеледиця.

Новости Днепра про Дніпро та область скує ожеледиця: як довго триватиме негода

З 16 по 17 січня у Дніпропетровській області ускладняться погодні умови. Найнебезпечніше буде на дорогах, які скує ожеледиця.

Попередній прогноз погоди Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на 16-18 січня такий:

16 січня: температура повітря складатиме 0 – 5° тепла. Вночі йтиме невеликий сніг, вдень – без істотних опадів. На дорогах буде ожеледиця. 

17 січня: температура вночі 6-11°, вдень 0-5° морозу. На дорогах місцями ожеледиця.

18 січня: температура по області від 3° морозу до 5° тепла. Синоптики прогнозують ожеледь, налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця.

Дороги у Дніпрі уже потроху покривають ожеледицею, тому будьте обережні.

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Новости Днепра про Дніпро та область скує ожеледиця: як довго триватиме негодаУкраїнська Новости Днепра про Дніпро та область скує ожеледиця: як довго триватиме негодаРусский

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