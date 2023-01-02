Днепр вошел в ТОП-10 самых привлекательных городов Украины

Об этом говорится на сайте конкурса «Город Украины. Национальный выбор».
Голосование завершилось 30 декабря. По словам организаторов конкурса, участие в опросе приняло 2 миллиона человек.
Конкурс «Город Украины. Национальный выбор» проводится с 2020 года. Всеукраинский проект направлен на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символического украинского города через голосование интернет-пользователей.
Победителем стал Северодонецк, за него проголосовали 158,3 тысячи раз. В настоящее время город временно оккупирован. В рейтинг вошли Луцк, Харьков, Херсон, Николаев.
Днепр вошел в ТОП-10 и стал одним из самых привлекательных городов Украины.
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