Днепр вошел в ТОП-10 самых привлекательных городов Украины

Днепр замкнул ТОП самых привлекательных городов Украины.

Об этом говорится на сайте конкурса «Город Украины. Национальный выбор».

Голосование завершилось 30 декабря. По словам организаторов конкурса, участие в опросе приняло 2 миллиона человек.

Конкурс «Город Украины. Национальный выбор» проводится с 2020 года. Всеукраинский проект направлен на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символического украинского города через голосование интернет-пользователей.

Победителем стал Северодонецк, за него проголосовали 158,3 тысячи раз. В настоящее время город временно оккупирован. В рейтинг вошли Луцк, Харьков, Херсон, Николаев.

Днепр вошел в ТОП-10 и стал одним из самых привлекательных городов Украины.

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