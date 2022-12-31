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Силы ПВО сбили 12 из более 20 российских крылатых ракет, — Залужный

Сегодня 16:38
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Сегодня, 31 декабря, россияне решили "поздравить" нас с Новым годом очередным ракетным ударом.
Новости Днепра про Силы ПВО сбили 12 из более 20 российских крылатых ракет, — Залужный

Последствия ракетного террора в Киеве.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, противник запустил по Украине более 20 крылатых ракет.

Силы и средства нашей противовоздушной обороны уничтожили 12 ракет: 6 в Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областях.

Держимся! Нас не сломить! Победа будет за нами! – отметил Валерий Залужный.

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Новости Днепра про Силы ПВО сбили 12 из более 20 российских крылатых ракет, — ЗалужныйУкраїнська Новости Днепра про Силы ПВО сбили 12 из более 20 российских крылатых ракет, — ЗалужныйРусский

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